2024 yılında 13 yıllık eşi Abdullah Burnaz'dan ayrılan Selin Denizli, önceki akşam düzenlenen davete sevgilisi komedyen Berkan Aytekin ile birlikte katıldı.
Giriş: 04 Şubat 2026 Çarşamba
Denizli'nin yeni aşkı...
