Alaton, program konuğu oldu

Youtube'tan Life Couture isimli bir program yapan cemiyet hayatının ünlü ismi Alara Koçibey'in yeni konuğu Leyla Alaton oldu. Ünlü konukları ağırlayıp keyifli söyleşiler yapan Koçibey, tasarımcı dostu Tuvana Büyükçınar'la birlikte kamera karşısına geçerek Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'u ağırladı. Eğlenceli bir çekim gerçekleştiren Koçibey, kamera arkasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dijital ortamdaki yayın hayatlarına başlayan ikili bölümler için farklı konuklar ağırlayarak güzel sohbetler gerçekleştiriyor.