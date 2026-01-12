Sabancı, farkındalık yarattı

Arzu ve Ömer Sabancı’nın oğulları Hakan Sabancı, SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ve arkadaşları ile Çorbada Tuzun Olsun Derneği’ne gönüllü destek verdi. 'Gönüllülük benim için her zaman her yerde sosyalben çalışma alanı dışında STK’larda gönüllülük yapmayı çok seviyorum' diyen iş insanı çeşitli yaş gruplarından, farklı meslek eğitim düzeyleri, dini ve siyasi görüşte insanlar olarak sokakta yaşayan insanlar hakkında farkındalık oluşturmak, temel ihtiyaçlarını sağlamak ve onları topluma geri kazandırabilmek için bir araya gelen Çorbada Tuzun Olsun Derneği'ne destek için yola çıktı. Farkındalık yaratmak amacıyla takdir topladı. Hakan Sabancı ile gönüllüler; şehriye çorbası, aşure ve çay dağıttı. Sabancı ve arkadaşları sosyal medya hesaplarından soğuk kış gününde farkındalık yaratarak büyük takdir topladılar.