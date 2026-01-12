Genç iş insnaı Hakan Sabancı, SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ve arkadaşları ile Çorbada Tuzun Olsun Derneği'ne gönüllü destek verdi.
Giriş: 12 Ocak 2026 Pazartesi
Sabancı, farkındalık yarattı
