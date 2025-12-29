Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü (EİK), EİK Ödül Töreni ile genç kitlenin takip ettiği kişi ve programları ödüllendirdi.
Giriş: 29 Aralık 2025 Pazartesi
GÜLER SABANCI
DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU
SELİN GEÇİT
CAN BONOMO
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
'Yılın En İyileri' ödüllendirildi
Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü (EİK), EİK Ödül Töreni ile genç kitlenin takip ettiği kişi ve programları ödüllendirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.