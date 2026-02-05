Prenses dikiş dikti

Jet Set

Kraliyet adına yaptığı resmi ziyarette bir kot fabrikasını gezen Prenses Kate Middleton, makinenin başına geçerek dikiş dikti.

Prenses Kate Middleton, Galler'in Cardigan kentindeki bir kot fabrikasını ziyaret ettiğinde, mesleklerini öğrenen stajyerlerle birlikte üretim hattına katıldı. 44 yaşındaki Middleton, eşi Prens William için bir kot pantolonun içine 'Galler'de Üretilmiştir' etiketinin son dikişlerini yapmak üzere dikiş makinesinin başına oturdu. Prenses Kate, eşinin hediye edilen pantolonu çok seveceğini söyledi. Prenses Kate'in kendisine de yeni tasarım bir pantolon hediye edildi. Galler Prensesi'nden önce İngiliz markası kot pantolonu Meghan Markle giymişti. Ocak 2018'de Markle, o zaman nişanlı olduğu Prens Harry ile Cardiff'e yaptığı resmi bir ziyarette markanın yüksek belli modelini giyerek markayı dünya çapında tanınır hale getirdi. Markanın kurucu ortağı David Hieatt'ın "Meghan Markle etkisi" olarak adlandırdığı büyük bir sipariş talebi oluştu. Ziyareti sırasında Prenses Kate, bir pantolon hazırlanırken kot kumaşını kesmeyi de denedi. Prenses Kate'in ardından kot pantolon işçileri, onun el sanatları ve tasarımlar konusundaki bilgisinin olduğunu anladıklarını belirterek, çok yerinde sorular sorduğunu aktardı. Galler'in Cardigan şehri, 1960'lardan beri kot pantolon üretimine ev sahipliği yapıyor.

