İstanbul'da Tarkan rüzgarı...

7 yıl aradan sonra 10 konserlik bir seri ile İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Tarkan'ın Volkswagen Arena'da gerçekleşen konserleri, dün akşam sona erdi. Enerjisi, sahne performansı ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Tarkan'ın konserine birçok ünlü isim katıldı. Ayşegül Dinçkök bu isimlerin arasında yer aldı. Biletlerin dakikalar içerisinde tükendiği Tarkan konserlerinin bazılarında sürpriz konuklar da yer aldı. Megastar; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan’ı sahnesinde ağırlarken; kendisini dinlemeye gelen meslektaşlarını da selamladı.