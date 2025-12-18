Patili dostları için satış yaptı

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı.

Giriş: 18 Aralık 2025 Perşembe

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Patili dostları için satış yaptı

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Bebekleriyle New York'ta dolaştılar

Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, bebeği ve eşiyle birlikte New York sokaklarında dolaştı.
Patili dostları için satış yaptı

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı.
Boğaz'da konser...

Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argiros, önceki akşam verdiği konserle İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı.
MİKA-DER'den 'Tasarım Sohbetleri'

MİKA-DER, mücevher tutkunlarını bir araya getirerek 'Tasarım Sohbetleri' etkinliğini gerçekleştirdi.
Yeni yıla özel parti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, yeni yıl ruhunu yansıtan özel partide bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.