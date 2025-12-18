Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı.
Giriş: 18 Aralık 2025 Perşembe
Patili dostları için satış yaptı
Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı.
