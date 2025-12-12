Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen "Kuzey'in Kadın Yıldızları Ödülleri" töreninde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldu.
12 Aralık 2025 Cuma
Kıbrıs'ta Sabancı'ya ödül
Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen "Kuzey'in Kadın Yıldızları Ödülleri" töreninde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldu.
