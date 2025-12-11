Boyner Grup ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, ilham verici konuşma serisi SheTalks, genç kadınları alanında öncü isimlerle bir araya getirdi.
Giriş: 11 Aralık 2025 Perşembe
MERT FIRAT, ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
MERT FIRAT, NAFİA KUŞ AYDIN
MERT FIRAT, NAFİA KUŞ AYDIN
ÜMİT BOYNER
GENEL
GENEL
Geleceğin kadın liderleriyle buluştular
Boyner Grup ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, ilham verici konuşma serisi SheTalks, genç kadınları alanında öncü isimlerle bir araya getirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.