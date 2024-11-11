İstanbul Modern'in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşecek.
Giriş: 11 Kasım 2024 Pazartesi
OYA ECZACIBAŞI
GALA MODERN 14 Aralık 2024'TE GERÇEKLEŞECEK
GENEL
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Gala Modern için geri sayım başladı
İstanbul Modern'in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşecek.
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