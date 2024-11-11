Gala Modern için geri sayım başladı

İstanbul Modern'in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşecek.

Giriş: 11 Kasım 2024 Pazartesi

OYA ECZACIBAŞI

GALA MODERN 14 Aralık 2024'TE GERÇEKLEŞECEK

GENEL

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

Gala Modern için geri sayım başladı

İstanbul Modern'in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşecek.

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Gala Modern için geri sayım başladı

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşecek.
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