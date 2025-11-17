Mutluluğa 'Evet' dediler

BERKE SEVİGEN VE NURCAN YILDIZ ÇİFTİ DÜN GECE GERÇEKLEŞEN TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ESKİ BAŞBAKANI BİNALİ YILDIRIM ÇİFTİN NİKAH ŞAHİTLERİNDEN BİRİ OLDU.
ADNAN POLAT, MEHMET SEVİGEN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ESKİ BAŞBAKANI BİNALİ YILDIRIM DÜĞÜN TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİLER
İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, MEHMET SEVİGEN, ADNAN POLAT
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ESKİ GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU GENÇ ÇİFTİ TEBRİK ETTİ.
VAHİT, BAYRAM-TUĞÇE YILDIZ, GÜLAY-MEHMET SEVİGEN
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI GÖRKEMLİ GECEDE ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU.
GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR
GÜLSÜM-NAFİ GÜRAL
YÜKSEL-MELTEM MERMER
MERAL-BEKİR OKAN
MUSTAFA-CENNET SÜZER
ŞULE-ÖZALP ARGÜDER
ZEYNEL ABİDİN ERDEM
