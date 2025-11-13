Adeta dünyayı dolaşan Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Londra'ya gitti. İngiltere'de kitapçıları gezip bol bol kitap satın alan Sabancı tarihle iç içe keyifli zaman geçirdi. Dostlarıyla birlikte fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyen Pınar Hanım, bu kareleri "Onca hikayenin, olasılığın, hayal gücü el verdiğince hayatın arasında bir gezinti" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Akşam geç saatlere kadar caddelerde dolaşan arkadaş grubu daha sonra bir evin merdivenlerinde oturarak günün yorgunluğunu attı.