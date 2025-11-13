"Hayatın arasında bir gezinti"

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Londra'da kitapçılarda dolaştığı anları yayınladı.

Giriş: 13 Kasım 2025 Perşembe

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

"Hayatın arasında bir gezinti"

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Londra'da kitapçılarda dolaştığı anları yayınladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Aşlarını ilan ettiler

Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren ünlü oyuncu Jessica Alba, yazdan bu yana adının anıldığı Danny Ramirez ile aşkını resmen duyurdu.
"Hayatın arasında bir gezinti"

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Londra'da kitapçılarda dolaştığı anları yayınladı.
Önce spor sonra poz...

Spor yaparak formunu koruyan iş insanı İzzet Özilhan'ın eski eşi Yasemin Ergene, sporun ardından poz vererek karın kaslarını gösterdi.
Hanımlara özel davet

Ünlü hanımlar özel bir lansman davetinde bir araya geldiler.
Büyük eğlenceyi paylaştı

Kris Jenner'ın Jeff Bezos'un malikanesinde düzenlenen 'James Bond' temalı 70 yaş partisine ait fotoğraflar eğlenceli anları ortaya koydu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.