Eserlerini Contemporary'de sergiledi...

UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin’in eserlerinden oluşan Resim Sergisi, Tersane İstanbul Contemporary'de sanatseverlerle buluştu. Barbara Ceferin, katılan herkesle ilgilenirken, tabloları tanıttı. Etkinliğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Demsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak da katıldı. UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin, işleri nedeniyle sergiye katılamadı. Hacıosmanoğlu, "Futbola olan boyut ayrı Aleksander Ceferin ile dostluğumuz ayrı. Futbolun dışında olan bir şey. Sadece burada sergi değil, dünyada uluslararası alanda açıyor. Bizim burada federasyon başkanı olarak değil, sanata gösterdiği önem ve değere katkı göstermek için buradayız" dedi.

Onur AYDIN