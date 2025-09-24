Güncel

Eserlerini Contemporary'de sergiledi...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin, sanat eserlerini Contemporary İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

Giriş: 24 Eylül 2025 Çarşamba
Eserlerini Contemporary'de sergiledi...

UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin’in eserlerinden oluşan Resim Sergisi, Tersane İstanbul Contemporary'de sanatseverlerle buluştu. Barbara Ceferin, katılan herkesle ilgilenirken, tabloları tanıttı. Etkinliğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Demsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak da katıldı. UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin, işleri nedeniyle sergiye katılamadı. Hacıosmanoğlu, "Futbola olan boyut ayrı Aleksander Ceferin ile dostluğumuz ayrı. Futbolun dışında olan bir şey. Sadece burada sergi değil, dünyada uluslararası alanda açıyor. Bizim burada federasyon başkanı olarak değil, sanata gösterdiği önem ve değere katkı göstermek için buradayız" dedi.

Onur AYDIN

UEFA Barbara Ceferin Aleksander Ceferin Contemporaryistanbul

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sanat dolu gala gecesi...

Sanatseverler, Contemporary İstanbul 20. Edisyonu'nun ardından Contemporary İstanbul gala davetinde bir araya geldiler.
Davetler 20. Contemporary İstanbul'a muhteşem açılış

Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 20'nci edisyonuyla başladı. Sanat fuarı, ön izleme davetinde ünlü isimleri konuk etti.
Güncel Eserlerini Contemporary'de sergiledi...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin, sanat eserlerini Contemporary İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

Caddeler Sabancı, kamerasıyla caddeye indi

İş insanı Ali Sabancı, önceki gün Bebek'te kamerasıyla çekim yaparken objektiflere yansıdı.

Jet Set 'Ülkemi tanıyamıyorum'

Angelina Jolie, ABD'deki ifade özgürlüğü tartışmalarına dâhil olarak; "Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum" çıkışında bulundu

Tatil Hanımların deniz keyfi...

Sezonu Bodrum'da kapatan ünlü hanımlar, gün boyu denize girdikten sonra şezlongda güneş banyosu yaptılar.
Güncel 'Bir şey oluyor ve hayat duruyor'

İki yıl önce ailesiyle birlikte Yunanistan'da deniz kazası geçiren ve ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, kazanın ardından ilk kez konuştu.
Güncel Sabancı'dan yalıda davet...

Demsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, yakın dostlarına ve ailesine yalısında özel bir yemek daveti verdi.
Tatil Teknede tatil devam ediyor...

İş insanı Mert Gocay ile eşi Ecem Pehlivan, Bodrum'da demirli lüks teknelerinde tatillerine devam ediyor.
Güncel 'Başarı küçük detaylarda gizli'

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Jeff Hakko, büyük dalış tutkusunu HT KULÜP Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'e anlattı.
Söyleşi 'Başarı küçük detaylarda gizli'

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jeff Hakko, derin mavilere olan tutkusunu HT KULÜP Yazı İşleri Müdürü Reşit Özet'e anlattı
Güncel Boğaz'da görkemli düğün...

Türkan Özilhan ile Ziya Tacir'ın oğulları Tuncay Tacir, uzun süredir birlikte olduğu Öykü Albayrak'la dünyaevine girdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.