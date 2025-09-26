Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Sadettin Saran'ın kazanmasının ardından Ali Koç, kongre üyelerine veda mektubu gönderdi.
Giriş: 26 Eylül 2025 Cuma
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ, SAADETTİN SARAN
ALİ KOÇ, SAADETTİN SARAN
ALİ KOÇ, SAADETTİN SARAN
ALİ KOÇ, SAADETTİN SARAN
ALİ KOÇ, SAADETTİN SARAN
Koç'tan veda mektubu
Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Sadettin Saran'ın kazanmasının ardından Ali Koç, kongre üyelerine veda mektubu gönderdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.