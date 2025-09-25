2020'den beri aşk yaşadığı erkek arkadaşı, rapçi A$AP Rocky'den iki erkek çocuk sahibi olan Rihanna üçüncü kez anne oldu. Ünlü şarkıcı kızının adını Rocki Irish Mayers koydu. Oğullarından sonra verdiği röportajda bir kız bebek hayali kurduğunu defalarca dile getiren Rihanna yeni doğan kızıyla verdiği pozu Instagram hesabından "Rocki Irish Mayers 13 Eylül 2025" notuyla paylaştı. Rihanna ve A$AP Rocky çiftinin 2022'de dünyaya gelen RZA ve 2023'te doğan Riot adında iki oğlu var. 37 yaşındaki Rihanna geçen mayıs ayında Met Gala'ya karnı büyümüş halde çıkarak üçüncü bebeğini beklediğini müjdelemişti.