Sabancılar'ın tazminat krizi!

29 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Ali–Vuslat Doğan Sabancı çifti, 5 milyarlık tazminat davası yüzünden karşı karşıya geldi.

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, boşanma kararı aldı. Bir süredir gündemde olan ayrılık iddiaları, özellikle tazminat talebi nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. Sabah'ın haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı eşinden 5 milyar TL (yaklaşık 120 milyon dolar) tazminat istiyor. Bu yüksek talep, tarafların boşanma sürecini daha da zorlu hale getiriyor. Yaklaşık 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. ismi olan Ali Sabancı, bu tazminatı ödemesi halinde mal varlığının yaklaşık %12,5'ini kaybedecek. Sabancı çifti, 2023 yılında Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında ağır bir tekne kazası geçirmişti. Kazanın ardından Vuslat Doğan Sabancı 3 ameliyat olurken, Ali Sabancı'nın ise 11 operasyon geçirdiği biliniyor.

