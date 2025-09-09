TURGUT YILMAZ ABİSİNİN TORUNLARI VE KENDİ TORUNLARI; BERNA CEYLİN YILMAZ, TALYA NEHİR SÜMER, CAN NEJAT SÜMER, MESUT KAAN YILMAZ, LENA KAZAZ VE MİLA KAZAZ İLE BİRLİKTE YENİ AÇILAN OKULDA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ.
CLAUDIA YILMAZ
BERNA TOKAR
İŞ İNSANLARI ZAFER YILDIRIM VE ZAFER KURŞUN AÇILIŞA BİRLİKTE KATILDI.
ABDÜRRAHİM-ŞÜKRAN ALBAYRAK
LEVENT KIZIL
CAVİT ÇAĞLAR
Yılmaz Ailesi'nden eğitime destek
İş dünyası tanınmış isimleri Turgut Yılmaz tarafından Hatay'da yaptırılan A. Mesut Yılmaz Ortaokulu'nun açılışında bir araya geldi.
