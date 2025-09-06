Güncel

Cem-Hülya Kalyoncu çiftinin kızları Eda Kalyoncu ile Güney Kore asıllı Amerikalı Kevin Park New York'ta evlendi.

Giriş: 06 Eylül 2025 Cumartesi
Mutluluğa 'Evet' dediler...

İş insanı Cem Kalyoncu ile İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sanat Tarihçi Doç. Dr. Hülya Kalyoncu'nun kızlarından Eda Kalyoncu, Güney Kore asıllı Amerikalı Kevin Park ile ABD'da seçkin davetlilerin katılımıyla evlendi. New York'ta tanışan çiftin düğün töreni New York Times tarafından “Mermer Saray” olarak tanımlanan ‘The Metropolitan Club’ da kıyılırken çifti yakın dostları yalnız bırakmadı. Hollywood'da çalışan Boston Üniversitesi mezunu olan Eda Kalyoncu, gelinliği göz kamaştırdı.Eda Kalyoncu ve Kevin Park çifti, 2020’de ABD'de aşk yaşamaya başlamıştı. 2023’te Utah’ta 2 bin 134 metre yükseklikteki bir dağda kayak yaparlarken evlilik teklifi etmişti. Çift, Japonya'ya balayına gidecek.

Reşit ÖZET

