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Abdi İbrahim Vakfı'na uluslararası ödül

Abdi İbrahim Vakfı, kanser tedavisi gören çocuklar için hayata geçirdiği “İyilik Evi” projesiyle, Hermes Creative Awards’da “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde Altın Ödül almaya hak kazandı.

Giriş: 16 Mayıs 2025 Cuma
Abdi İbrahim Vakfı'na uluslararası ödül

Abdi İbrahim Vakfı, kanser tedavisi gören çocuklar için hayata geçirdiği “İyilik Evi” projesiyle,


dünyanın en prestijli ödül programlarından Hermes Creative Awards’da “Kurumsal Sosyal


Sorumluluk Programı” kategorisinde Altın Ödül almaya hak kazandı. ABDİ İbrahim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nesrin Barut Esirtgen; Vakıf aracılığıyla toplumsal fayda alanında imza projeler yürüttüklerini ifade ederek; “İyilik Evi Projemiz, Abdi İbrahim olarak 113 yıldır taşıdığımız toplumsal fayda idealimizin bir yansımasıdır. Kanser gibi ciddi bir hastalıkla mücadele eden çocuklarımızı ve ailelerini en zor anlarında desteklemeyi hedefleyen bu özel projenin uluslararası bir ödüle layık görülmesi hem geldiğimiz noktayı onurlandırdı hem de gelecekte yürüteceğimiz sosyal fayda çalışmalarımız için bizlere güçlü bir motivasyon kaynağı oldu” dedi. Türkiye’nin lider ilaç şirketi Abdi İbrahim’in girişimi olan Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi, dünyanın önde gelen ödül programlarından biri olan Hermes Creative Awards tarafından “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde Altın Ödül’e değer görüldü. 1995 yılından bu yana pazarlama, iletişim ve dijital medya gibi alanlarda yaratıcı mükemmelliği ödüllendiren Hermes Creative Awards, her yıl dünya çapında binlerce başvuru arasından en etkileyici projeleri belirliyor. Association of Marketing and Communication Professionals (AMCP) tarafından organize edilen ödül programı, kamu hizmeti ve sosyal fayda yaratan projeleri de özel olarak destekliyor.

Onur AYDIN

İyilik Evi Abdi İbrahim Vakfı, proje

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Abdi İbrahim Vakfı, kanser tedavisi gören çocuklar için hayata geçirdiği “İyilik Evi” projesiyle, Hermes Creative Awards’da “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kategorisinde Altın Ödül almaya hak kazandı.

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