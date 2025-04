Sabancı'dan yeni reçete...

World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, lezzetli ve sağlıklı tariflerinin yanısıra reçetelerinin çekimlerinide kendisi gerçekleştirdi. Enginar hakkında bilgi veren Sabancı paylaşımına 'Ayçiçeği ailesinden olan enginar (Cynara cardunculus var. scolymus) sağlık üzerindeki faydalarıyla çok özel bir bitkidir. İsmini, Yunan mitolojisindeki tanrıça Cynara’dan alır. Rivayete göre, tanrı Zeus ölümlü Cynara’ya aşık olur ve onu Olimpos Dağı’na çıkararak tanrıçaya dönüştürür. Ancak Cynara ailesini özleyip gizlice dünyaya dönünce, Zeus onu cezalandırarak enginara çevirir. Antik çağlardan bu yana özellikle Akdeniz uygarlıklarında şifa amacıyla kullanılan enginar, milattan sonra 50 yılında Dioscorides’in ünlü bitkisel tıp eseri De Materia Medica’da da yer alır. Yaklaşık 1500 yıl boyunca sadece tıbbi amaçlarla kullanılan enginar, zamanla gastronomi alanında yaygınlaşarak Fransa, İspanya ve Amerika’da mutfakların vazgeçilmezi haline gelmiştir. 1947 yılında Kaliforniya’da Marilyn Monroe’ya “İlk Enginar Kraliçesi” unvanı verilmiştir. Zengin içeriğiyle tam bir antioksidan deposu olan enginar; C, K, B6 vitaminleri, tiamin, riboflavin, niasin, folat, demir, magnezyum, potasyum, kalsiyum, lif, luteolin, cynarin ve çinko gibi birçok değerli bileşen içerir. Kolesterolü dengeler, yüksek tansiyonu düzenler, karaciğer sağlığını korur, sindirimi destekler.' notunu düştü.