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Baba ve oğul at bindiler

Aslışah Alkoçlar Demirağ, profesyonel binici eşi Kaan Demirağ ile oğulları Cem'in birlikte antrenman yaptığı keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 21 Ocak 2025 Salı
Baba ve oğul at bindiler

Profesyonel olarak at binen genç iş insanı Kaan Demirağ'a antrenmanlarında oğlu Cem'de eşlik etti. Eşini izlemeye giden cemiyet hayatının ünlü ismi Aslışah Alkoçlar Demirağ, Kaan Demirağ ve oğulları Cem'in keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Babasını at üstünde izleyen Cem, ardından babası gibi at binerek eğlendi. Baba ve oğulun keyifli anlarını yayınlayan Aslışah Hanım, gurur duyduğu anları paylaştı. Kızları Ada'yı da ilk kez ata bindiren Demirağ çifti kızlarını at üstünde gezdirdiler.

Aslışah Alkoçlar Demirağ kaan demirağ

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