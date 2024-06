İş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında vefat etti. Yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybeden Can Kıraç, 22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğmuştu. Can Kıraç, çocukluğunu Eskişehir’de geçirdi. 1946 yılında Galatasaray Lisesi’ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. 1949-50 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı.