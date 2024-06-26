Koç Holding'in kuruluş ve büyümesinde önemli rol oynayan iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında vefat etti.
Giriş: 26 Haziran 2024 Çarşamba
İNAN KIRAÇ'IN AĞABEYİ CAN KIRAÇ 97 YAŞINDAYDI
CAN KIRAÇ
CAN KIRAÇ
CAN KIRAÇ
Can Kıraç hayatını kaybetti...
Koç Holding'in kuruluş ve büyümesinde önemli rol oynayan iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında vefat etti.
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