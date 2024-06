Boston'da öğrencilerle buluştu

World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, özel bir program için Amerika'ya gitti. Boston Üniversitesi'nde Beslenme ve Diyetik Bölümü öğrencilerine seminer veren Aslıhan Hanım, öğrencilere Akdeniz Tarzı Glütensiz Beslenme, Türk ve Akdeniz Mutfağı gibi konularda bilgilerle verdi. Aslıhan Koruyan Sabancı, seminerin ardından imza dağıttı.