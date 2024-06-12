Boston'da öğrencilerle buluştu

Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Boston'da öğrencilerle bir araya geldi.

Giriş: 12 Haziran 2024 Çarşamba

ASLIHAN KORUYAN SABANCI BOSTON'DA SEMİNER VERDİ

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Boston'da öğrencilerle buluştu

Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Boston'da öğrencilerle bir araya geldi.

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Boston'da öğrencilerle buluştu

Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Boston'da öğrencilerle bir araya geldi.
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