Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Boston'da öğrencilerle bir araya geldi.
Giriş: 12 Haziran 2024 Çarşamba
ASLIHAN KORUYAN SABANCI BOSTON'DA SEMİNER VERDİ
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Boston'da öğrencilerle buluştu
Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Boston'da öğrencilerle bir araya geldi.
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