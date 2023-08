Genç iş insanı Can Hakko ve Deniz Hakko, geçtiğimiz ay ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. Yeğenini ziyarete giden Pia Hakko Yeşil, kardeşi Can Hakko'nun oğluyla ilgilendiği kareleri paylaştı. Can Hakko, güzel kareyi instagram hesabından paylaşarak beğenileri topladı.