Baba-oğul karesi...

Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko oğluyla birlikte poz verdi.

Giriş: 10 Ağustos 2023 Perşembe

GENÇ İŞ İNSANI CAN HAKKO OĞLUYLA İLGİLENDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI.

CAN HAKKO VE DENİZ HAKKO GEÇTİĞİMİZ YIL AİLE ÜYELERİNİN KATILDIĞI BİR TÖRENLE DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ.

CAN-DENİZ HAKKO

CAN-DENİZ HAKKO

CAN-DENİZ HAKKO

CAN-DENİZ HAKKO

CAN-DENİZ HAKKO

Baba-oğul karesi...

Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko oğluyla birlikte poz verdi.

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Baba-oğul karesi...

Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko oğluyla birlikte poz verdi.
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