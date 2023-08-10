Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko oğluyla birlikte poz verdi.
Giriş: 10 Ağustos 2023 Perşembe
GENÇ İŞ İNSANI CAN HAKKO OĞLUYLA İLGİLENDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI.
CAN HAKKO VE DENİZ HAKKO GEÇTİĞİMİZ YIL AİLE ÜYELERİNİN KATILDIĞI BİR TÖRENLE DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ.
CAN-DENİZ HAKKO
CAN-DENİZ HAKKO
CAN-DENİZ HAKKO
CAN-DENİZ HAKKO
CAN-DENİZ HAKKO
Baba-oğul karesi...
Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko oğluyla birlikte poz verdi.
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