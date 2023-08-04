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Ailece denize girdiler...

Genç anne Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailece yaptıkları deniz keyfini Instagram hesabından paylaştı.

Giriş: 04 Ağustos 2023 Cuma
Ailece denize girdiler...

İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailece çıktıkları tatilde çocuklarıyla birlikte denize girdiği anları takipçileriyle paylaştı. Ailece teknede tatil yapan Aslışah Alkoçlar Demirağ; eşi Kaan Demirağ, oğlu ve kızıyla soluğu denizde aldı. Birlikte denize giren Demirağ Ailesi, keyifli tatillerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. İş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek mutluluğu yakalayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Eylül 2021'de oğulları Cem'i kucaklarına almıştı. Çift ikinci bebeklerine ise Şubat ayında kavuşmuştu.

Aslışah Alkoçlar Demirağ tekne tatil

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