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Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.

Giriş: 17 Mart 2023 Cuma
Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

İstanbul Fuar Merkezi’nde 53’üncüsü düzenlenen İstanbul Jewelry Show’da gerçekleşen “Art For Jewellery -Inspiration Hub” etkinliği sanatın ilham veren yönünü ortaya çıkaran canlı bir etkinlik ve sergi alanıyla dikkatleri çekti. Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show’un desteğiyle Mücevher Marka Danışmanı Aylin Gözen ve Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın’ın hazırladığı, Ana Fuaye’de yer alacak olan Art For Jewellery - Inspiration Hub, “Mücevherin Zaman Tüneli" enstalasyonu ile de, Türkiye’de bir ilke imza atarak takı ve kuyumculuğun Anadolu’da 12 bin yıl öncesinden beri başlayan medeniyet serüvenindeki hikayesini ziyaretçilere kısaca anlatıldı. “Art for Jewellery – Inspiration Hub”ta 3 gün boyunca gerçekleşecek olan panelin açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy , Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sanatçı Günseli Kato ve proje ortakları yaptı. Kültür ve sanat alanında tanınmış isimler panellerde konuşmacı olarak yer aldı.

Onur AYDIN

İstanbul Jewelry Show mücevher

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