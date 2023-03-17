Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.
Giriş: 17 Mart 2023 Cuma
BURAK YAKIN, PERVİN ERSOY
CİHAN-ÇİĞDEM, ATASAY KAMER
ÇİĞDEM KAMER, ÖZNUR YAKIN
ÇİĞDEM KAMER
BURAK-ÖZNUR YAKIN
PERVİN ERSOY
EMİL GÜZELİŞ
BİLGE KURU
CİHAN-ÇİĞDEM KAMER
ABDULLAH-SEVNUR TÜTÜNCÜ
GENEL
GENEL
Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!
Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.
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