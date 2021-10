Mutluluğa şahit oldular!

Amerika’da teknoloji üzerine yatırımları olan Barış Zeren ile İtalya’nın ünlü gözlük markası Stella Mia’nin kurucusu Sevgi Püsküllü düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdiler. Four Seasons Istanbul at the Bosphorus’ta gerçekleşen düğün törenine genç çiftin yakın dostları katıldı. Düğün öncesi özel bir kokteyl gerçekleşirken nikah saatinin yaklaşmasıyla birlikte konuklar nikahın kıyılacağı alana geldiler. Konukların yerini almasının ardından çift alkışlar eşliğinde konukların huzuruna çıktı. Daha sonrasında nikah kürsüsüne gelen çift bir ömür boyu mutlu olmaya “Evet” diyerek hayatlarını birleştiren imzaları attı. Düğünde nikah şahitliklerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy üstlenirken Sevgi-Barış Zeren çifti nikah merasiminin ardından ilk danslarını gerçekleştirdi. Sonrasında masaları dolaşarak tebrikleri kabul eden çift gecenin geç saatlerine kadar müzik eşliğinde konuklarla eğlendi. Genç çiftin düğün törenine Cem-Hülya Kalyoncu, Öznur-Burak Yakın gibi iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. Gecede Barış Zeren, Vakko imzalı damatlığıyla oldukça şıkken Sevgi Püsküllü ise Atıl Kutoğlu imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdı. Genç çift düğünün ardından ise balayı tatili için Seyşeller’e gitti.

Hakan YAĞCI