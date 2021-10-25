Mutluluğa şahit oldular!

‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Yalova'da...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez durağı Yalova ve Kocaeli oldu.