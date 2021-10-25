Aysel-Mustafa Püsküllü çiftinin kızı Sevgi Püsküllü ile Nazan-Zafer Zeren çiftinin oğlu Barış Zeren düzenlenen şık bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.
25 Ekim 2021 Pazartesi
AYSEL-MUSTAFA PÜSKÜLLÜ ÇİFTİNİN KIZLARI SEVGİ PÜSKÜLLÜ İLE NAZAN-ZAFER ZEREN ÇİFTİNİN OĞULLARI BARIŞ ZEREN DÜN AKŞAM GERÇEKLEŞEN TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
PÜSKÜLLÜ İLE ZEREN ÇİFTİNİN DÜĞÜN TÖRENİNE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY'DA KATILARAK GENÇ ÇİFTİN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ÜSTLENDİ.
MODACI ATIL KUTOĞLU, DÜĞÜN TÖRENİNE BİZZAT KATILDI. ÜNLÜ MODACI KUTOĞLU, AYNI ZAMANDA GELİN SEVGİ PÜSKÜLLÜ'NÜN GELİNLİĞİNİN TASARIMCISI OLDU.
CEM VE HÜLYA KALYONCU ÇİFTİ SEVGİ VE BARIŞ ÇİFTİNİ MUTLU GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADI.
ÖZNUR VE BURAK YAKIN DÜĞÜN TÖRENİNDE PERVİN ERSOY İLE BİR ARAYA GELDİ.
AYŞE BURCU VE ALİ İHSAN KAYA ÇİFTİ DÜĞÜN TÖRENİNE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
PERVİN ERSOY
SEVGİ PÜSKÜLLÜ-BARIŞ ZEREN
SEVGİ PÜSKÜLLÜ-BARIŞ ZEREN
Mutluluğa şahit oldular!
Aysel-Mustafa Püsküllü çiftinin kızı Sevgi Püsküllü ile Nazan-Zafer Zeren çiftinin oğlu Barış Zeren düzenlenen şık bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.