Jet Set

Millie evlat edinerek anne oldu

İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, eşi Jake Bongiovi ile evlat edindikleri kız bebekle ailelerini büyüttüklerini duyurdu

Giriş: 23 Ağustos 2025 Cumartesi
Millie evlat edinerek anne oldu

'Stranger Things' dizisiyle dünya çapında üne kavuşan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Jake Bongiovi ile evlat edindikleri bir kız bebekle ailelerini üç kişiye çıkardıklarını açıkladı. Çift, bu haberi Instagram hesaplarından paylaştıkları bir mesajla hayranlarına iletti. Brown, gönderisinde; "Bu yaz, evlat edinme yoluyla tatlı kızımızı ailemize kattık. Anne-babalığın bu güzel yeni bölümüne huzur ve mahremiyet içinde başlamak için sabırsızlanıyoruz. Ve artık üç kişiyiz. Sevgiler, Millie ve Jake Bongiovi" sözleriyle son bulurken, minik bebeğin adı ise şimdilik gizli tutuldu.

Millie Bobby Brown Jake Bongiovi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Dostlarıyla bir arada...

Yunanistan'da tatil yapan Aslışah Alkoçlar Demirağ, dostlarıyla denizde eğlendi.
Jet Set Millie evlat edinerek anne oldu

İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, eşi Jake Bongiovi ile evlat edindikleri kız bebekle ailelerini büyüttüklerini duyurdu
Tatil Türkbükü’nde tur attılar...

DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve eşi Cengiz Çetindoğan'ın kızları Merve Çetindoğan Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Güncel Kızlarıyla tatilde...

Derin Mermerci kızları Lal ve Mila ile birlikte tatil yaptı.
Tatil Shakira sahilde yoga yaptı

Meksika sahilinde kendi başına deniz ve güneşin keyfini çıkartan Shakira, yoga yaparak stres attı.
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Güncel Maldivler'de stres attı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tapan, Maldivler tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Kuzenler iş başında...

Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara'yı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ'ın kızı Yasemin Kokuludağ ile birlikte oynarken fotoğrafladı.
Jet Set Georgina yüzüğüyle poz verdi

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun taktığı ve 5 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen evlilik teklifi yüzüğüyle poz verdi.
Magazin Hattı Koçan’dan "Tellerle Dokunan Düşler" sergisi

Sanatçı Zeynep Koçan, tel malzeme ile hayat verdiği "Tellerle Dokunan Düşler" adlı sergisiyle sanatseverleri ağırladı.
Güncel Sabancılar'ın Yunanistan gezisi...

İş insanı İlhan Sabancı ile eşi Pınar Sabancı, Yunanistan'da tatil yaptı.

Davetler 100. yıla Bodrum'da davet...

Dünyaca ünlü lüks otomobil markası 100. yılını Bodrum'da verdiği özel davetle kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.