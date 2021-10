Magazin Hattı

Bafta Ödüllü oyuncu Türkiye'ye geliyor

BAFTA(British Academy of Film and Television Arts) ödüllü “Made in Chelsea” dizisindeki başarılı performansı ile tanınan, İngiliz televizyon yıldızı düşes Sophie Hermann gençleşmek için İstanbul’a geliyor.