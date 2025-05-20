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Üstünel'e beş yıldızlı kutlama...

Zeynep Üstünel, eşi Galatasaray Spor Kulübü Eski Yöneticilerinden Haldun Üstünel'in doğum gününü Galatasaray'ın şampiyonluğuyla birlikte coşkuyla kutladı.

Giriş: 20 Mayıs 2025 Salı
Üstünel'e beş yıldızlı kutlama...

Galatasaray Spor Kulübü Eski Yöneticilerinden Haldun Üstünel, eşi Zeynep Üstünel ve kızları Merve, Mina ile birlikte yeni yaşını kutladı. Haldun Bey'e Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte coşkuyla doğum günü sürprizi hazırlayan Üstünel, kutlamadan kareleri sosyal medyada hesaplarından paylaştı. Dostlarınında yalnız bırakmadığı kutlamalarda Zeynep Hanım eşine beş yıldızlı bir pasta yaptırdı. 'Haldom Çok Özelsin... Aşkımsın. Çabalamaya mücadeleye ilham vermeye devam. Birlikte güçlüyüz' notuyla kareler yayınlayan Zeynep Üstünel'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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Güncel Üstünel'e beş yıldızlı kutlama...

Zeynep Üstünel, eşi Galatasaray Spor Kulübü Eski Yöneticilerinden Haldun Üstünel'in doğum gününü Galatasaray'ın şampiyonluğuyla birlikte coşkuyla kutladı.

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