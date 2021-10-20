Lezzet dolu davet...

İstanbul'un ilk İtalyan restoranı Da Mario, cemiyet hayatının katılımıyla açıldı.

20 Ekim 2021 Çarşamba

EDVİNA SPONZA

BİLGÜN DERELİ

AYŞE SAN ERDEM

AYŞE SAN ERDEM, ERKUT SOYAK

SERRA TOKAR

AYTEN DANIŞMAN

ÖZGÜR MASUR

ASLI BAYRAKTAROĞLU

ÖZLEM AVCIOĞLU

SERDAR GÜLGÜN

Lezzet dolu davet...

İstanbul'un ilk İtalyan restoranı Da Mario, cemiyet hayatının katılımıyla açıldı.

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