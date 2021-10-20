İstanbul'un ilk İtalyan restoranı Da Mario, cemiyet hayatının katılımıyla açıldı.
20 Ekim 2021 Çarşamba
EDVİNA SPONZA
BİLGÜN DERELİ
AYŞE SAN ERDEM
AYŞE SAN ERDEM, ERKUT SOYAK
SERRA TOKAR
AYTEN DANIŞMAN
ÖZGÜR MASUR
ASLI BAYRAKTAROĞLU
ÖZLEM AVCIOĞLU
SERDAR GÜLGÜN
Lezzet dolu davet...
İstanbul'un ilk İtalyan restoranı Da Mario, cemiyet hayatının katılımıyla açıldı.
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