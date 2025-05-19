Londra'da nikah, Bodrum'da düğün

Arat ve Hershman ailelerinin ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği; her iki aile mensuplarının, yakın dostların ve uluslararası konukların katılımıyla zenginleşti. Samimiyetin, dostluğun ve sevginin ön planda olduğu bu özel gecede duygu dolu anlar yaşandı. Hasan Arat kızı Zeynep ve damadı Jack’e hitaben yaptığı konuşmada, gönül tellerini titretirken neşeli anılara da yer verdi. Uluslararası reklam sektöründe kariyerlerini sürdüren Zeynep ve Jack, birlikteliklerini sevdikleri, saydıkları kişilerle paylaşmaktan büyük bir heyecan ve gurur duyduklarını dile getirdiler. Genç çiftin mutlu gününe Rahmi Koç da katılarak çifte mutluluk diledi.

Ferit TUĞLUK