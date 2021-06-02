Teknede spor

Eğlence ve adrenalin tutkunu Bettina Machler, bu senede geleneği bozmayarak dostlarıyla birlikte Ege eşsiz koylarına tekneyle açıldı. Dostlarıyla birlikte tatil yapan Bettina Hanım, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Zorlu koşullarda bile spor yapmayı ihmal etmeyen Machler, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Teknede arkadaşlarıyla birlikte spor yapan Bettina Hanım, arkadaşının bebeğinin emekleyerek yanlarına gelmesiyle birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Bu anları videoya çeken Machler, sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.