Sabancı'nın anne özlemi...

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden Neslihan Sabancı'nın dün Anneler Günü buruk geçti. Annesinin ardından duygusal bir yazı yazan Sabancı, Anneler Günü'nde bir kez daha andı. Sabancı sosyal medyadan annesiyle olduğu fotoğrafın altına şu notu düştü: ''Canım annem bu sene sensiz ilk Anneler Günü'm. Bundan sonra da böyle olacak zaten Anneler Günü diye bir şey bana biraz ters geliyor onlar her an kalbimizde gönlümüzde. Annemi çok özlüyorum mekanı cennet, ruhu şad olsun. Can dostumuz martımızda seni anıyordur,sen gidince hergece geldi. Muhakkak yine geliyordur''