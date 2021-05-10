Sabancı'nın anne özlemi...

NESLİHAN SABANCI, VEFAT EDEN ANNESİNİ 'ANNELER GÜNÜ'NDE BU FOTOĞRAFLA ANDI.
YASA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI YALÇIN SABANCI İLE EVLİ OLAN NESLİHAN SABANCI'NIN 3 ÇOCUĞU BULUNUYOR
CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN OLAN NESLİHAN SABANCI, SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR
NESLİHAN SABANCI
YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı, kaybettiği annesinin ardından Anneler Günü'nde duygusal bir yazıyla annesini andı
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Neslişah Alkoçlar Düzyatan, çocukları Alara ve Emir Aras'ın kendisine hazırladığı Anneler Günü hediyesiyle duygulandı