Sabancı'nın anne özlemi...

YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı, kaybettiği annesinin ardından Anneler Günü'nde duygusal bir yazıyla annesini andı

10 Mayıs 2021 Pazartesi

NESLİHAN SABANCI, VEFAT EDEN ANNESİNİ 'ANNELER GÜNÜ'NDE BU FOTOĞRAFLA ANDI.

YASA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI YALÇIN SABANCI İLE EVLİ OLAN NESLİHAN SABANCI'NIN 3 ÇOCUĞU BULUNUYOR

CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN OLAN NESLİHAN SABANCI, SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

Sabancı'nın anne özlemi...

YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı, kaybettiği annesinin ardından Anneler Günü'nde duygusal bir yazıyla annesini andı

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Sabancı'nın anne özlemi...

YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı, kaybettiği annesinin ardından Anneler Günü'nde duygusal bir yazıyla annesini andı