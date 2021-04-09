Kosif'in karantina hobisi!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden iş insanı Sinan Kosif'in eşi Melda Kamhi Kosif, bir haftadır evde karantinada. Koronavirüse yakalanan Kosif, hastalığı hafif geçiriyor. Bağışıklığı destekleyen vitaminler alan ve beslenmesine çok dikkat eden Melda Hanım, karantina dönemini pozitife çevirerek sanata yöneldi. Yoğun iş hayatı olan ve gününün büyük bir bölümünü atölyede seramik çalışarak geçiren Kosif, evinde resim yapmaya başladı.Yağlı boya bir tablo yapan Melda Kamhi Kosif, kendine iyi gelen hobilere yönelip, besin takviyelerini kullanıyor.