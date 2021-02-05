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Ve evlendiler...

Cemiyet hayatının genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi.

05 Şubat 2021 Cuma
Ve evlendiler...

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi. Four Seasons Otelde yaklaşık 30 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenen Alkoçlar ve Demirağ birlikte ömür boyu mutluluğa evet dediler. Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyinen Aslışah Alkoçlar, pırlantalı kolyesi, küpesi ve sade makyajıyla adeta prenses gibi görünüyordu. Damat Kaan Demirağ ise smokiniyle gelin Aslışah Alkoçlar'ın yanında yerini almıştı. Birbirine çok yakışan Demirağ çiftine biz de HT Kulüp Ailesi olarak sonsuz mutluluklar diliyoruz.

Onur AYDIN

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