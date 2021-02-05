Ve evlendiler...

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR
CEMİYET HAYATININ GÖZDE BEKARLARINDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR, ARADIĞI MUTLULUĞU KAAN DEMİRAĞ'DA BULDU.
ÇİFT, GEÇTİĞİMİZ AY AİLE ARASINDA DÜZENLENEN NİŞAN TÖRENİYLE EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI.
DÜN GECE NİKAH MASASINA OTURAN ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ ÇİFTİNİ YAKIN AİLE DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI.
GENEL
Cemiyet hayatının genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
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