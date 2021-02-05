Ve evlendiler...

Cemiyet hayatının genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi.

05 Şubat 2021 Cuma

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR

ASLIŞAH ALKOÇLAR

ASLIŞAH ALKOÇLAR

CEMİYET HAYATININ GÖZDE BEKARLARINDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR, ARADIĞI MUTLULUĞU KAAN DEMİRAĞ'DA BULDU.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ÇİFT, GEÇTİĞİMİZ AY AİLE ARASINDA DÜZENLENEN NİŞAN TÖRENİYLE EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

DÜN GECE NİKAH MASASINA OTURAN ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ ÇİFTİNİ YAKIN AİLE DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

GENEL

GENEL

Ve evlendiler...

Cemiyet hayatının genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlham olan tarz

Tansa Mermerci Ekşioğlu
Stiliyle göz dolduruyor

Ahu Orakçıoğlu
Şık ve bakımlı

Emel Ayaydın
Ve evlendiler...

Cemiyet hayatının genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi.
Sürpriz doğum günü kutlaması...

Bettina Machler, yeni yaşını oğlu ve ailesiyle birlikte kutladı.
Koçibey çiftlikte!

Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, güne at binerek başladı.
Baler'e oğlundan dayanıklılık testi

Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler evinde yoga yaparken oğlu dayanıklık testi yaptı.
İlk müdahale kaptandan...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Ahu Tuğbay, teknede talihsiz bir kaza geçirdi. Burnu kanayan Tuğbay'a ilk müdahaleyi teknenin kaptanı yaptı