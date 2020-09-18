HT KULÜP
Arama

Barut'tan büyük yatırım!

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Dünyaca ünlü ilaç firması Abdi İbrahim, İsviçreli OM Pharma'ya en büyük ikinci hissedar olarak ortak oldu.

Abdi İbrahim, İsviçreli OM Pharma'ya en büyük ikinci hissedar olarak ortak oldu. Şirketin yüzde 28,5 hissesi için 4,2 milyar TL ödendi. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut online olarak yapılan basın toplantısında, İsviçre'de faaliyet gösteren bioteknoloji şirketi OM Pharma'ya ortak olduklarını açıkladı. Barut, 23 Ocak'ta başlayan görüşmelerin dün akşam sonuçlandığı açıkladı. Barut ''En iyi teklifi biz verdik'' dedi. Hisse alımıyla OM Pharma'nın stratejik ortağı olduklarına dikkat çeken Barut ''Türk ilaç şirketleri yabancı şirketlere satılır algısı değişti'' ifadesini kullandı. Barut, OM Pharma ile Türkiye'de bazı kimyasalları üreteceklerini, biyoteknolojik ilaçların üretilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Etiketler
Abdi İbrahim Nezih Barut ortak hissedar
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Sanatseverler sergide buluştu 14 Eylül 2020 Pazartesi Devamını Oku
Davetler Modaseverler etkileyici defilede buluştu 02 Eylül 2020 Çarşamba Devamını Oku
Davetler 90'lar Türkçe popla sezon kapanışı... 01 Eylül 2020 Salı Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X