Şebnem Çapa, kendisi için gelenekselleşen İtalya tatilinde 66'ıncı yaşını kutladı.
Giriş: 18 Haziran 2026 Perşembe
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
CELAL- ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
İtalya'da doğum günü kutlaması
Şebnem Çapa, kendisi için gelenekselleşen İtalya tatilinde 66'ıncı yaşını kutladı.
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