Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot, dün Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın görkemli girişiyle resmen başladı. Bir moda gösterisine sahne olan Royal Ascot'ta, katı kıyafet kuralına tabi tutulan seyirciler, şapka tasarımlarıyla şıklıklarını yarıştırdı.
Giriş: 17 Haziran 2026 Çarşamba
KRAL CHARLES, KRALİÇE CAMİLLA
KRAL CHARLES, KRALİÇE CAMİLLA
KRAL CHARLES, KRALİÇE CAMİLLA
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Royal Ascot'ta şıklık yarışı...
Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot, dün Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın görkemli girişiyle resmen başladı. Bir moda gösterisine sahne olan Royal Ascot'ta, katı kıyafet kuralına tabi tutulan seyirciler, şapka tasarımlarıyla şıklıklarını yarıştırdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.