Royal Ascot'ta şıklık yarışı...

Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot, dün Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın görkemli girişiyle resmen başladı. Bir moda gösterisine sahne olan Royal Ascot'ta, katı kıyafet kuralına tabi tutulan seyirciler, şapka tasarımlarıyla şıklıklarını yarıştırdı.

Giriş: 17 Haziran 2026 Çarşamba

KRAL CHARLES, KRALİÇE CAMİLLA

KRAL CHARLES, KRALİÇE CAMİLLA

KRAL CHARLES, KRALİÇE CAMİLLA

GENEL

 

GENEL

 

 

GENEL

 

 

GENEL

 

 

GENEL

 

 

GENEL

 

 

Royal Ascot'ta şıklık yarışı...

Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot, dün Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın görkemli girişiyle resmen başladı. Bir moda gösterisine sahne olan Royal Ascot'ta, katı kıyafet kuralına tabi tutulan seyirciler, şapka tasarımlarıyla şıklıklarını yarıştırdı.

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Royal Ascot'ta şıklık yarışı...

Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot, dün Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın görkemli girişiyle resmen başladı. Bir moda gösterisine sahne olan Royal Ascot'ta, katı kıyafet kuralına tabi tutulan seyirciler, şapka tasarımlarıyla şıklıklarını yarıştırdı.
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