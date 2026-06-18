Kız arkadaşlarıyla İtalya'nın Sardinya Adası'nda tatil yapan Kylie Jenner, lüks yatta pilates egzersizi yaptı.
Giriş: 18 Haziran 2026 Perşembe
KYLIE JENNER
KYLIE JENNER
KYLIE JENNER
KYLIE JENNER
KYLIE JENNER
KYLIE JENNER
KYLIE JENNER
'Jenner' lüks yatta pilates yaptı
Kız arkadaşlarıyla İtalya'nın Sardinya Adası'nda tatil yapan Kylie Jenner, lüks yatta pilates egzersizi yaptı.
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