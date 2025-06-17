Moda tutkunu

ALARA KOÇİBEY
Alara Koçibey
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Yoğun iş temposunda çalışan mimar Alara Koçibey, projesi için dostlarıyla Bolu'da bir araya geldi.
Angelina Jolie'den ayrılmasından sonra mutluluğu, kız arkadaşı Ines de Ramon'da bulan Brad Pitt, Ines de Ramon'la birlikte 'F1' filminin galasına katıldı.
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